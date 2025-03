Infortunio Lautaro, quante e quali partite salta con l'Inter

GETTY

Prima ancora di scendere in campo, la sosta per le nazionali ha già portato cattive notizie in casa Inter.: l'attaccante classe '97 aveva risposto alla convocazione del ct Scaloni per le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 della Selecciòn contro Uruguay e Brasile, ma un problema muscolare che si porta dietro dalla gara col Monza l'ha frenato nonostante dal ritiro della nazionale filtrasse ottimismo per averlo a disposizione almeno nella gara col Brasile.

- Ad annunciare il forfait di Lautaro con l'Argentina è stata la stessa federazione, che in una nota ufficiale spiega: "L'attaccante Lautaro Martinez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro". Da capire ora quali saranno i tempi di recupero, che verranno specificati solo dopo che il giocatore si sarà sottoposto a esami più approfonditi in Italia. Probabilmente, anche in caso di lesione di primo grado - quindi minima - il giocatore rimarrà indisponibile almeno per 7/10 giorni:

- Se dovesse saltare entrambe le partite. Non dovrebbero esserci problemi per averlo a disposizione in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco in programma martedì 8 aprile alle 21 in Germania (il ritorno si giocherà il 16 a San Siro).