Infortunio Nico Gonzalez, la scelta di Italiano per la Conference

Nell’intervallo di Fiorentina-Roma Nico Gonzalez è rimasto negli spogliatoi per un problema fisico. Al suo posto è entrato Ikoné e nel post partita Vincenzo Italiano aveva commentato così l’infortunio dell’argentino: “Stava avendo avvisaglie strane a livello muscolare e l’ho sostituito perché rigiochiamo tra tre giorni e ci mancherebbe che, con le sue sensazioni, non lo dovessi togliere. Bravo lui che mi ha detto che era stanco".



L’INFORTUNIO DI NICO GONZALEZ - Non dovrebbe essere nulla di grave perché il giorno dopo la partita Gonzalez ha svolto lavoro defaticante insieme ai compagni che hanno giocato contro la Roma, al momento però la sua presenza nel ritorno degli ottavi di Conference League di giovedì 14 è ancora in dubbio: da capire se Italiano lo farà partire dall’inizio, lo porterà in panchina, o lo lascerà fuori per precauzione.



QUANDO TORNA NICO GONZALEZ - La Fiorentina riparte dal 4-3 dell’andata grazie al gol di Barak arrivato all’ultimo minuto, gli altri gol viola erano stati di Nzola, Beltràn e Mandragora. Una settimana dopo le due squadre si affrontano di nuovo a Firenze, Italiano deve sciogliere il nodo legato alla presenza di Gonzalez: se non dovesse farcela, al suo posto potrebbe giocare uno tra Sottil e Ikoné, che l’ha sostituito con la Roma. In caso di forfait in Conference Gonzalez sarà comunque a disposizione di Italiano per la prossima partita di campionato a Bergamo con l’Atalanta domenica 17 alle 18.