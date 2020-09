Arrivano brutte notizie per la Juve dal ritiro del Portogallo, dove da ieri sono filtrate voci riguardanti un infortunio patito da Cristiano Ronaldo: per il fuoriclasse bianconero un problema che sembrava di lieve entità, relativo ad un'infezione al dito del piede destro provocata da una ferita. L'infortunio, che CR7 sta curando assumendo degli antibiotici, è però più serio del previsto.



ANSIA IN VISTA DELLA SAMP - Al momento infatti è in forte dubbio per il match di Nations League di martedì contro la Svezia, con una quasi sicura assenza in quello di domani contro la Croazia. Ronaldo sta svolgendo un lavoro personalizzato in palestra e non si allena assieme ai compagni: questo è successo sia ieri che oggi, i dubbi di Pirlo sono in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria, previsto per il 20 settembre. Ulteriori delucidazioni sono arrivate da parte del ct dell Portogallo Fernando Santos, che ha confermato i dubbi riguardo alla presenza del suo asso.