. Sono cambiati in fretta gli stati d'animo die della Juventus dopo l'infortunio di ieri sera. Al 28esimo di Portogallo-Serbia CR7 accenna uno scatto, ma si ferma subito, toccandosi con la mano la coscia destra e accasciandosi al suolo. "Ahi", avrà pensato Fabio Paratici, presente sugli spalti del Da Luz per osservare da vicino Ruben Dias. Un problema muscolare in una fase delicata della stagione, che rischia di complicare i piani dei bianconeri soprattutto in ottica Champions League.Nel post partita, poi, ci ha pensato lo stesso Ronaldo a tranquillizzare i tifosi e i medici bianconeri , che nel frattempo si erano già messi in contatto con i colleghi portoghesi: "Non sono preoccupato, conosco bene il mio corpo: una o due settimane e sarò a posto". Una o due settimane ai box vorrebbe dire un rientro giusto in tempo per Ajax-Juve, gara di andata dei quarti di finale di Champions in programma alla Johan Cruijff Arena il 10 aprile.e quello dei preparatori bianconeri. Già da. Per avere le idee chiare sull'entità dello stiramento al bicipite femorale della coscia destra servirà probabilmente aspettare un paio di giorni. Rispetto a ieri, c'è però, la cui storia in termini di infortuni parla chiaro: l'unico problema grave è quello avuto nella finale dell'Europeo 2016 contro la Francia, una lesione a un legamento del ginocchio sinistro che lo costrinse a oltre due mesi lontano dai campi. Il piano della Juve, oggi, è di riaverlo molto prima:, con la speranza di tornare ad Amsterdam quattro giorni dopo.