Infortunio shock di Diakhaby in Valencia-Real Madrid: il VIDEO

| Mouctar Diakhaby (Valencia) HORRIBLE INJURY against Real Madrid pic.twitter.com/k6YRh5JVad — Red Card Alert (@collinabanter) March 2, 2024

non è mai una partita normale. Alè andata in scena una grande classica del calcio spagnolo, valida per laNella gara che passerà alla storia per il prematuro fischio diche ha di fatti evitato la vittoria della squadra die per l'esultanza polemica di, con un omaggio al passato, c'è stato un altro episodio da segnalare.Al minutoinfatti della sfida finitac'è stato un terribile infortunio subito dache, dopo essere stato curato per diversi minuti dallo staff medico del club, è stato costretto a. Il ko è scaturito da un, con il francese che, sullo slancio della sua incursione,. L'impatto è stato brutale, come testimoniato dalle immagini e dalla reazione dei giocatori più vicini.si è messo subito le mani tra i capelli, comeè scoppiato in lacrime mentre i soccorsi arrivavano in campo. Un duro colpo per il giocatore che ora si sottoporrà agli esami clinici e capirà l'entità di un infortunio davvero shockante.