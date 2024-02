Infortunio Thuram, chi gioca al suo posto nell'Inter

L'infortunio subito da Marcus Thuram aveva lasciato con il fiato sospeso tutti i tifosi dell'Inter:. Si tratta di un’elongazione all’adduttore della coscia destra, un problema di lieve entità che lo terrà fuori per circa due settimane, poi verrà valutato da Inzaghi insieme allo staff medico.- L'obiettivo è quello di non esporlo a rischi in vista del ritorno degli ottavi di Champions a Madrid in programma il 13 marzo contro l'Atletico: per quella data l'allenatore conta di riaverlo a disposizione e al 100%., per il quale da poco è scattato l'obbligo di riscatto. Nelle ultime due partite di campionato l'attaccante austriaco ha fatto un assist contro la Roma e un gol con la Salernitana, ora potrebbe toccare a lui diventare la spalla di Lautaro prima del ritorno di Thuram.