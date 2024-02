Infortunio Thuram, quando rientra e quante partite salta

L’Inter tira un sospiro di sollievo. I nerazzurri erano in ansia per le condizioni fisiche di Marcus Thuram che si era fatto male durante l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, ma per l’attaccante francese si tratta di un problema di lieve entità: un’elongazione all’adduttore della coscia destra che lo terrà fuori per circa due settimane.



QUALI PARTITE SALTA THURAM - Thuram salterà sicuramente le prossime partite di campionato dell’Inter in trasferta a Lecce domenica 25 febbraio alle 15 e quella in casa con l’Atalanta mercoledì 28 alle 20.45 nel turno infrasettimanale. Poi verrà gestito in base a come si sente e al parere dello staff medico, l’obiettivo è averlo a disposizione in forma per la trasferta di Madrid del 13 marzo nel ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico. Prima ci sono altre due gare di campionato: Inter-Genoa lunedì 4 marzo alle 20.45 e Bologna-Inter sabato 9 alle 17.30; in quelle due partite Inzaghi valuterà quanto spazio dare a Thuram, senza rischiare ricadute.



I NUMERI DI THURAM CON L’INTER - Alla prima stagione in Italia Marcus Thuram è partito subito col piede sull’acceleratore: 12 gol e 11 assist tra campionato e coppe, si è preso il posto fisso da titolare vicino a Lautaro giocando tutte le partite dell’Inter. L’ex Borussia Mönchengladbach si è preso un ruolo da protagonista dopo essere stato al centro di un derby di mercato Inter-Milan in estate, i nerazzurri hanno fatto lo scatto decisivo e ora lo aspettano di nuovo in campo.