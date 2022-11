Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha parlato in conferenza stampa, aggiornando tra le altre cose anche sulle condizioni di Nikola Vlasic, uscito malconcio dalla gara col Marocco:



“Vlasic ha fatto gli esami e non sembra essere nulla di preoccupante. Domani dovrebbe allenarsi per cui lo rivaluteremo”.