Ecco il commento a Radio Sportiva del dottor Mauro Casaleggio, ex medico del Genoa, sull'infortunio di Nicolò Zaniolo: "Non è un recidiva, quindi vuol dire che l'atleta era pronto per ripartire a giocare. Il calcio è cambiato e ci sono molti più cambi di direzione e stress a livello articolare, che provocano inevitabilmente dei traumi. Zaniolo non è un ragazzo fortunato ma sono certo che recupererà. Il perché dell'altro ginocchio? Difficile dire se è una mancata riatletizzazione da parte dei medici e fisioterapisti che l'hanno seguito. Per me è più un evento traumatico legato al gioco. Il recupero è soggettivo e dipende anche se ci sono predisposizioni anatomiche. I tempi di recupero possono variare tra i 5 e i 7 mesi, dipende anche da alcune varianti. A livello professionistico i giocatori lavorano in campi in erba e non su campi sintetici, è che con un calcio più muscolare e veloce sono più sottoposti a traumi rispetto al passato".