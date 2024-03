Infortunio Zirkzee, chi gioca al suo posto

Brutte notizie per il Bologna, che proprio nel momento-chiave della stagione deve fare a meno del suo bomber:a pochi minuti dalla fine della partita con l’Inter nell’ultima giornata di campionato. Per l’attaccante olandese si tratta di una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro.- In casa Bologna nei prossimi giorni può scattare l’ora di. Argentino classe 2004, è arrivato a gennaio proprio per fare il vice Zirkzee e adesso Thiago Motta potrebbe lanciarlo titolare. Castro ha debuttato in Serie A nell’ultima giornata contro l’Inter, entrando proprio al posto di Zirkzee ko per infortunio.durante il torneo pre olimpico sudamericano che stava giocando con l’Argentina Under 20 di Mascherano: blitz dei rossoblù, visite mediche, firma e ritorno in nazionale.- Un investimento dache ora Castro vuole ripagare sul campo, magari già dalla trasferta a Empoli nella prossima giornata di campionato (venerdì 15 marzo alle 20.45): dopo la manciata di minuti contro l’Inter, potrebbe essere quello il suo esordio da titolare in Italia.per avere la possibilità di pagare il cartellino in più rate; se il pagamento viene effettuato attraverso una clausola rescissoria, invece, secondo regolamento, deve essere effettuato in una sola tranche.