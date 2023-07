Quanto sul serio stia facendo, lo scopriamo invece dalle mosse di cui quotidianamente veniamo a conoscenza attraverso la lettura dei media sauditi. Media che ovviamente stanno facendo anche molta propaganda, in un Paese dove il grado di libertà di stampa è quello che è. Ma al tempo stesso forniscono notizie che vanno oltre le mere operazioni di calciomercato, ciò che in queste settimane occupa i media occidentali.Si ha così la possibilità di comprendere quanto accurata sia la pianificazione dell'operazione e quale sia la sua rilevanza in termini di politiche statali.gestendo la politica dei trasferimenti in entrata e distribuendo i talenti procacciati con ricorso a una disponibilità finanziaria non pareggiabile dai competitor.La più recente fra le mosse che portano alla costruzione di una struttura da lega professionistica globale è stato l'ingaggio di Michael Emenalo, ex difensore della nazionale nigeriana nonché ex responsabile dell'area tecnica al Chelsea (e poi del Monaco), dove si occupava di definire le scelte di calciomercato.. Praticamente sarà il reclutatore della lega, un ruolo che non ha eguali al mondo e conferisce al nigeriano un profilo da commissioner. Sarà lui a individuare i calciatori “da SPL”, a pianificare l'operazione di mercato e successivamente a stabilire la destinazione del calciatore.statalizzazione da sport socialista unita a capitalismo sfrenato. E proprio il fatto che tutto ciò sfugga alle nostre categorie analitiche è tra i fattori che più suscitano sconcerto nel nostro tentativo di interpretare un fenomeno così inatteso e potente. E si ha proprio l'impressione che le novità non siano finite qui.@pippoevai