Inghilterra-Belgio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Tornano le amichevoli internazionali, con la sfida tra Inghilterra e Belgio. La squadra di Southgate, che ha perso sabato sera contro il Brasile (gol di Endrick), sfida i Red Devils, che sono stati fermati sul pareggio dall'Irlanda. E' un match in preparazione a Euro 2024, nel quale entrambe le squadre sono favorite per il successo finale.L’amichevole che vedrà protagoniste Inghilterra e Belgio si giocherà martedì 26 marzo al Wembley Stadium di Londra. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20.45. Sarà Sky a proporre in diretta e in esclusiva la gara tra la Nazionale dei Tre Leoni e i Red Devils. Per gli abbonati all’emittente satellitare il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202), in alternativa NOW TV, per il quale occorre avere un altro abbonamento ed il pacchetto specifico contenente la sfida.L'Inghilterra dovrà fare a meno di Saka e Kane (è già in Germania per un problema alla caviglia), ai quali si sono aggiunti Walker e Maguire. Belgio senza de Bruyne, Lukaku dovrebbe partire titolare. Panchina iniziale per Doku.Pickford; Gomez, Dunk, Branthwaite, Chilwell; Mainoo, Gallagher, Maddison; Bowen, Toney, Rashford.Kaminski; Meunier, Faes, Theate, Deman; Tielemans, Onana, Vermeeren; Openda, Lukaku, Trossard