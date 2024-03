Inghilterra-Brasile, le formazioni ufficiali: fuori Kane e Saka, ci sono Bellingham e Vinicius

Di seguito le scelte ufficiali di Gareth Southgate e Dorival Junior per la sfida amichevole tra Inghilterra e Brasile a Londra, nello stadio Wembley.



Nella Nazionale dei Tre Leoni non partono dall'inizio Kane e Saka, al loro posto Gordon del Newcastle e Watkins dell'Aston Villa. Ci sono regolarmente Foden, Bellingham e Rice, le altre stelle. Il Brasile propone l'attacco leggero composto dai due madridisti Vinicius e Rodrygo e dall'esterno del Barcellona Raphinha. In difesa esordio da capitano per Danilo della Juventus, davanti a Bento, portiere dell'Athletico Paranaense su cui l'Inter ha un diritto di prelazione a 15 milioni per la prossima estate.



INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Gallagher; Foden, Bellingham, Gordon; Watkins



BRASILE (4-3-3): Bento; Danilo, Beraldo, Bruno, Wendell; Guimaraes, Joao Gomes, Paqueta'; Rodrygo, Vinicius Junior, Raphinha.