Inghilterra-Brasile: le probabili formazioni. dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Inghilterra-Brasile su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Inghilterra-Brasile su SKY

GUARDA SU SKY

Gli inventori del calcio contro quelli che l'hanno imparato meglio: è così che ci si riferisce storicamente ai confronti tra, anche se per trovare l'ultima affermazione a livello mondiale di una delle due bisogna andare indietro di 22 anni. L'amichevole internazionale in programma sabato 23 marzo è l'occasione per i selezionatori, GarethJunior, per preparare rispettivamente Euro2024 e la prossima Copa America, oltre alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali in Europa e Sudamerica. Stanno meglio gli inglesi, una delle formazioni più accreditate al mondo in questo momento, ma i verdeoro sono sempre farciti di talento e non faranno mancare battaglia e spettacolo.: Inghilterra-Brasile: sabato 23 marzo 2024: 20,00: Sky Sport Calcio (canale 202): Sky Go, NOWL’amichevole che vedrà protagoniste Inghilterra e Brasile si giocheràIl calcio d’inizio verrà dato alle ore 20,00. Sarà Sky a proporre in diretta e in esclusiva la gara tra la Nazionale dei Tre Leoni e i pentacampeoes mondiali. Per gli abbonati all’emittente satellitare il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202), in alternativa NOW TV, per il quale occorre avere un altro abbonamento ed il pacchetto specifico contenente la sfida.- La sfida tra Inghilterra e Brasile sarà commentata da Nicola Roggero.Non mancherà Jude Bellingham, la stella degli inglesi che gioca nel Real Madrid, a supporto del panzer del Bayern Monaco Harry Kane. Un po' scossa dalla rinuncia di Ben White dell'Arsenal, la difesa sarà guidata da Stones e Maguire, con Rice a reggere le fila della mediana. Fantasia al potere per il brasile, con i madrileni Rodrygo e Vinicius Junior a supporto di Richarlison, ma potrebbe arrivare a partita in corso il momento della stellina Endrick, prossimo acquisto dello stesso Real Madrid. Occhio tra i pali: è atteso il possibile futuro portiere dell'Inter Bento Matheus Krepski, dell'Athletico Paranaense.(4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Bellingham, Henderson; Foden, Kane, Saka.(4-3-3): Bento; Danilo, Beraldo, Magalhaes, Wendell; Guimaraes, Douglas Luiz, Paqueta; Rodrygo, Richarlison, Vinicius Junior.