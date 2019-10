Un'ingenuità che James Maddison rischia di pagare caro. Nei giorni scorsi, infatti, il centrocampista del Leicester aveva lasciato, con permesso, la nazionale inglese per malattia. La Federazione inglese, attraverso un comunicato, aveva annunciato il malessere del giocatore. Un malessere, evidentemente, finto. Eh già, perché proprio mentre i suoi compagni erano in campo contro la Repubblica Ceca, Maddison è stato beccato in un casinò di Leicester. Un evento che, oltremanica, risuona già come scandalo. Guai, infatti, a infangara la maglia dei Tre Leoni. Il centrocampista, ora, rischia tantissimo: Southgate potrebbe non richiamarlo più in nazionale.