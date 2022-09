A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Attraverso un altro tweet pubblicato sull'account ufficiale dellaarriva la conferma che sarà il Principe Carlo a succedere alla Regina Elisabetta sul trono del regno.ha quindi voluto mandare un messaggio a tutta la nazione condiviso sui canali social."La morte della mia amata madre, sua maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e tutti i membri della mia famiglia. Siamo profondamente addolorato della morta di una Sovrana amata e una ancor più amorevole madre. So che la sua perdità sarà sentita profondamente in tutta la nazione, nel regno e nel Commonwealth, oltre che da moltissime persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e cambiamenti, la mia famiglia e io, saremo confortati e sostenuti dalla conoscenza del rispetto e grande affetto che è stato largamente dato alla Regina".