Semifinale di ritorno nella Coppa di Lega inglese tra Chelsea e Tottenham. Si riparte a Stamford Bridge dalla vittoria per 1-0 degli Spurs nel primo match. Gli analisti Stanleybet.it spianano la strada alla rivincita di Maurizio Sarri, che avrà pure perso qualche colpo in campionato (dove dopo il ko con l'Arsenal è quarto, a meno 4 proprio dal Tottenham) ma è nettamente favorito per il match; sul pronostico pesa il fattore Stamford Bridge, dove i Blues hanno ceduto solo una volta fino a ora e dove l'«1» viaggia a 1,60 contro il 4,00 sul pareggio e il 4,90 per il blitz degli Spurs. I trader confidano anche nella qualificazione diretta del Chelsea, nelle scommesse sul risultato esatto il 2-0 è tra i finali più probabili, a 7,00. La sfida gol, in assenza di Kane, infortunato, è tutta tra il suo sostituto Fernando Llorente ed Eden Hazard, miglior marcatore del Chelsea: le loro reti sono date rispettivamente a 2,50 e 1,70.