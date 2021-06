LE FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo le partite dei giorni scorsi, con le vittorie tra le altre di Italia e Belgio, tocca oggi ad un’altra delle favorite della vigilia,, finalista all’ultimo Mondiale. Una vigilia non semplice per gli inglesi, scioccati dal malore che ha colpito Eriksen (che a lungo ha giocato in Inghilterra). Sarà proprio, compagno del danese al Tottenham, a guidare i Tre Leoni in attacco, con al fianco, le frecce del Manchester City. Per la Croazia avanti con il collaudato 4-2-3-1, titolari in attacco, in mediana invece il capitanosarà coadiuvato dall’interista. Può contare su giocatori di grandissima qualità. L'abbiamo incontrata tre volte negli ultimi quattro anni e sono state sempre sfide molto combattute - ha detto il ct inglese Southagte -. Personalmente nutro grande rispetto per il loro Ct Dalic, sia a livello professionale che come persona. Ha fatto un lavoro fantastico con la sua nazionale finora”. Il collega croato ha celebrato i rivali: “, soprattutto nel reparto avanzato. Non sarà facile incontrarla”.Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Foden. Allenatore: Gareth Southgate.Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic. Allenatore: Zlatko Dalic.