Inghilterra, è caos per la nuova maglia: 'Un oltraggio alla tradizione e alla bandiera'

Cambiare nel Paese più conservatore, quando si parla di calcio. Ci ha provato Nike che, per i prossimi Europei in Germania, ha disegnato delle maglie particolari per la nazionale inglese. La novità principale è stata colorare con strisce orizzontali blu, azzurro e viola l'iconica Croce di San Giorgio, posta sul retro del colletto, abdicando dunque al classico rosso su sfondo bianco che è uno dei simboli più riconoscibili dell’Inghilterra. Scontato dire come l'operazione abbia creato grosse polemiche.



LE MOTIVAZIONI - A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione dell'azienda americana. Da Portland, Oregon, fanno sapere che l’intento fosse quello di richiamare la maglia usata dall’Inghilterra durante il Mondiale del 1966, l'unico vinto dagli inglesi. I colori sono ispirati alla divisa da allenamento indossata da Charlton e compagni. Ma le critiche sono piovute lo stesso, dagli ex calciatori e addirittura dai politici. L’ultimo a lamentarsene infatti è stato il premier britannico Rishi Sunak, che ha definito la scelta di Nike “un oltraggio alla tradizione. Quando c’è di mezzo la bandiera nazionale, non si dovrebbe mai scherzare perché essa è fonte di orgoglio e identità, ed è già perfetta così come è", ha detto.



LE LEGGENDE - Il coro degli scontenti però è vastissimo. Tra i tanti a condannare la nuova versione della Croce ci sono leggende del calcio inglese come Harry Redknapp che ha definito la nuova maglia "un'assoluta vergogna. Chi mai ha pensato che fosse una buona idea? È la croce di San Giorgio, rossa e bianca. Nike farebbe una cosa simile con la bandiera nazionale di un altro paese?", ha detto l'allenatore. Gli hanno fatto eco due portieri storici come Peter Shilton e David Seaman. Il primo ha detto: "Se vuoi mettere la croce di San Giorgio su una divisa, usi i colori tradizionali, non ci sono discussioni", il secondo ha aggiunto, con classico umorismo british: “Se hanno modificato i colori della Croce di San Giorgio, cosa faranno la prossima volta? Sostituiranno i tre leoni con tre gatti?”.