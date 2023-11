I due storici club rivali inglesinon stanno passando un buon periodo e sono entrambirispettivamente in Premier League e in Championship. Un inizio davvero disastroso per le due squadre con sede nell'omonima città che si sono incontrate, per l'ultima volta in partite ufficiali, nella stagione 2018/19 in uno dei Derby più sentiti e storici dell'Inghilterra.- Lae, al momento, sembra irrecuperabile. La squadra inglese è ultima in campionato con solamenterimediato. Un inizio davvero disastroso per gli uomini allenati da Paul(ironia della sorte: il suo nome vuol dire "maledettamente in fondo") che adesso rischia davvero la panchina. Secondo i media inglesi, infatti, in caso di esonero dell'allenatore, è già pronto il ritorno di Chris Wilder, reduce da un'esperienza alla guida del Watford nella scorsa stagione. I numeri parlano chiaro:, una statistica davvero tragica che ha spento l'entusiasmo dei tifosi da ormai qualche settimana.è arrivata sabato per merito dell'prelevati dalle big che, con grande inesperienza, non hanno ancora trovato la loro dimensione con gli alti livelli delle squadre di Premier League. Tra i tanti giovani spiccano i nomi di(classe 2002), in prestito dal Manchester City e di(classe 2001) prelevato dall'Aston Villa per 21 milioni di euro. Due grandi prospetti per il futuro, ma che- Se per lo Sheffield United, al oggi, la situazione sembra irrisolvibile,. Gli uomini allenati dal tedesco Danny Röhl, infatti, sono ultimi in classifica con solamentedisputate e con il(7 gol segnati). Dopo una lunga striscia negativa senza vittorie,nella partita casalinga contro il Rotherham United e ha risollevato, anche se di poco, il morale dei tifosi.. Basti pensare cheper evitare il blocco per le prossime tre finestre di mercato., però, non vuole più investire soldi nella società e: "con l'HMRC e gli stipendi. Questo dovrebbe avvenire prima del 10 novembre se non vogliamo superare i 30 giorni e ricevere lo stop per tre finestre di mercato". Adesso starà ai tifosi decidere se privarsi di 100 sterline pur di supportare le sorti della propria squadra...