Inghilterra, Foden fuori dai convocati: "Ho chiesto di fermarmi per ritrovare me stesso"

Getty Images

Thomas Tuchel’s #ThreeLions squad for June is here! — England (@England) May 23, 2025

Thomas Tuchel, ct dell', ha diramato la lista dei convocati per la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Andorra e per l'amichevole successiva contro il Senegal., protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative.La motivazione di questa esclusione, però, non è tecnica: è stato lo stesso numero 47 dei Citizens a dare una spiegazione parlando al Manchester Evening News: "L’anno scorso ho giocato come trequartista centrale e sono stato nominato come miglior calciatore assoluto della Premier League. Poi sono andato agli Europei e mi hanno schierato nel ruolo di esterno sinistro: è stato difficile per me adattarmi, ma soprattutto è stato difficile incidere sulle partite. Mi sono sentito frustrato, poi abbiamo perso la finale e sono tornato subito al City per aiutare la squadra. Ed è stato un momento difficile, perché".

"Gioco a calcio da quando avevo cinque anni, e ogni giorno spingo al massimo in allenamento per cercare di migliorare sempre, di rendere al meglio. Però a inizio stagione davvero non riuscivo a fare ciò che ho sempre fatto, c’erano momenti in cui mi innervosivo molto e la situazione peggiorava."."Normalmente non vedo l’ora di andare in campo, ma quando sono tornato dagli Europei ho accusato dei problemi fisici e mentali. Ho dovuto fare i conti con questa situazione, ho iniziato la stagione in maniera lenta, negativa, giocando male., ma è stato un periodo veramente difficile".