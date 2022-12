The Sun takes over Paris ahead of tomorrow’s epic World Cup clash and tells The French ‘It’s coming home’ pic.twitter.com/iq3UPvZkYv — The Sun (@TheSun) December 9, 2022

Prima che le squadre discendano in campo, a mettere pepe sulla sfida che vale un posto nelleci hanno pensato alcune delle testate più importanti dei rispettivi Paesi.L’Equipe ha optato in prima pagina nell’edizione di oggi per un, con la didascalia “’. Il titolo rimanda a ‘La morte può attendere’, film del 2002 dell’agente 007, interpretato allora da, ma anche al capitolo più recente in cuiveste i panni dell’agente segreto più famoso del cinema.Gli inglesi invece sono stati ancora più ‘invasivi’. Il Sun ha tappezzato Parigi diche celebrano Kane e compagni come i prossimi vincitori dei Mondiali. ‘sono stati tra gli slogan scelti dalla testata britannica per sfidare i Bleus nei luoghi più iconici della città, a partire dalla Torre Eiffel. Puro umorismo british, in barba a ogni scaramanzia.