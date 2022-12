Inghilterra-Francia 1-2



Inghilterra



Pickford 5,5: poteva fare qualcosa di più sul bellissimo tiro di Tchouaméni che ha portato allo 0-1, ma è (quasi) decisivo al 77’ su Giroud.

Walker 6: fa quello che può contro Mbappé. Aiutato da Henderson, riesce a contenerlo abbastanza.

Stones 6: ha poco da rimproverarsi, concede poco o nulla agli attaccanti francesi. (dal 98' Grealish S.V.)

Maguire 5: Fa la guerra con Giroud ma se lo perde nel momento più decisivo.

Shaw 5,5: sempre in apprensione contro Dembélé, riesce però ad arginarlo in qualche modo, anche grazie ai raddoppi dei compagni.

Henderson 6,5: gioca spesso largo per arginare il tandem Théo-Mbappé. Rincorre e ringhia su chiunque. (dal 79’ Mount 6: bravissimo nell’inserimento che vale il secondo rigore, poi sbagliato da Kane. Entrato col piglio giusto.)

Rice 6: l’Inghilterra è per gran parte della partita padrona del campo e del centrocampo. Partita senza infamia e senza lode.

Bellingham 6: dei tre in mezzo è certamente il più attivo dal punto di vista offensivo. Si butta spesso in avanti ma senza mai trovare gloria

Saka 6,5: è il più brillante lì davanti e fa impazzire la coppia Théo-Rabiot. Non a caso il rigore lo procura lui, saltando prima il centrocampista della Juve, poi Tchouaméni, che lo atterra. (dal 79’ Sterling S.V.)

Kane 6: molto più coinvolto rispetto a Giroud, ripulisce tanti palloni, ne sbaglia qualcuno ma è come sempre preziosissimo. Dal dischetto è infallibile solo in un caso: eguaglia il gol di Tchouaméni oggi e i 53 di Rooney come miglior marcatore della storia della nazionale inglese. Poi spedisce in curva quello decisivo.

Foden: lontano parente di quello del City, soffre la marcatura asfissiante di Koundé. (dall’84’ Rashford S.V.)

All. Southgate 5,5: la gabbia su Mbappé funziona ma non ha fatto i conti con Giroud (e col solito ritardo del suo pupillo Maguire)



Francia



Lloris 6: respinge tutto dalla distanza, poi rischia il pasticcio a inizio secondo tempo con un’uscita a vuoto su calcio d’angolo, per sua fortuna senza conseguenze. Kane lo spiazza sul primo rigore, sul secondo non c’è bisogno di lui.

Théo Hernandez 5: Nel primo tempo riesce a contenere bene Saka. Nel secondo soffre molto di più, ma è decisiva una sua chiusura, proprio su Saka, al 72’. Dieci minuti dopo si fa sorprendere da Mount e lo atterra ingenuamente. Spinge anche meno del solito, complice il sovraffollamento della sua fascia.

Upamecano 6: non dà troppa sicurezza, ma alla fine se la cava sempre.

Varane 6,5: più sicuro del compagno, l’Inghilterra non entra quasi mai dentro l’area

Koundé 7: centrale aggiunto a tutti gli effetti. Annulla Foden e non spinge quasi mai, ma, appunto, non è compito suo.

Rabiot 5,5: spesso in ritardo nel raddoppiare su Saka, si fa saltare troppo facilmente dall’esterno dell’Arsenal sull’azione del rigore poi causato dal suo compagno di reparto.

Tchouaméni 6: stappa la partita con un destro alla Pogba, poi causa il rigore nel secondo tempo.

Mbappé 5,5: il suo doppio passo è incontenibile, ma viene sempre raddoppiato e non trova mai spazio per incidere

Griezmann 8: come nel 2016 e nel 2018, quando veste Bleu si trasforma. Quello per Tchouaméni è il 27esimo assist in nazionale, più di Henry e Zidane. Con la pennellata per Giroud addirittura li stacca. Gioca a tutto campo: se Mbappé è il fuoriclasse e Giroud il bomber, Grizou è ancora una volta il trascinatore di questa Francia.

Dembélé 6: come sempre dribbla tanto, ma non riesce a incidere. Comunque crea sempre apprensione quando ha il pallone fra i piedi. (dal 79’ Coman S.V.)

Giroud 8: Come spesso accade lo si nota poco ma fa un enorme lavoro sporco. Pulito negli appoggi, vittorioso nei contrasti aerei, decisivo quando conta. Il solito Olivier.

All. Deschamps 6: la sua Francia soffre, ma è più forte. Non sbaglia una scelta, specialmente Koundé su Foden.