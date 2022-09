Stasera a San Siro si giocherà Italia-Inghilterra, gara valida per la quinta giornata del girone C di Nations League. Tra i giocatori a disposizione del ct Southgate non ci sarà Ivan Toney, che non è stato convocato per il match di San Siro. Insieme all'attaccante del Brentford out anche Ben Chilwell, Marc Guehi, lo squalificato John Stones e Jordan Henderson.