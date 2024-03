Inghilterra, i convocati per le amichevoli con Brasile e Belgio: prima volta per Branthwaite e Gordon

Here we go then.



Your #ThreeLions for March camp! — England (@England) March 14, 2024

L'si avvicina ai prossimi impegni amichevoli contro, che apriranno il cammino verso gli Europei della prossima estate. In vista dei due test in programma rispettivamente per il 23 e il 26 marzo, Gareth Southgate ha diramato l'elenco dei, tra i quali compaiono i nomi di tantissimi big. Non mancano le novità, con la prima convocazione per il difensore dell'Evertone l'attaccante del NewcastleDa Harry Kane a Jude Bellingham e Ollie Watkins, questo l'elenco completo dei giocatori scelti dal ct inglese:Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)Jarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax), James Maddison (Tottenham Hotspur), Declan Rice (Arsenal): Jarrod Bowen (West Ham United) Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)