Il cambiamento climatico è un argomento che sta acquisendo sempre più importanza in tutto il mondo, sono soprattutto i più giovani ad essere sensibili al tema e ormai neanche più il calcio può sottrarsi. Si tratta di un’emergenza planetaria e anche lo sport più praticato deve andare incontro a nuove esigenze. Sta facendo per questo discutere la scelta del Nottingham Forest di usare il trasporto aereo per un viaggio di 20 minuti in direzione Blackpool dove la squadra di Premier era impegnata in FA Cup.



PRECEDENTI - Non si tratta certo della prima volta che una notizia del genere fa indignare l’opinione pubblica d’oltremanica. È successo spesso negli ultimi anni: nella passata stagione il Chelsea volò a Middlesbrough, nella Champions del 2019 il Tottenham andò in aereo a Manchester. Il record però spetta al Manchester United che nell’ottobre del 2021 si imbarcò in una trasferta aerea fino a Leicester: durata del viaggio, 10 minuti.



FUTURO - Quello che fa sorridere è che la Premier League nel novembre 2021 si è impegnata a entrare nel 'UN Sports for Climate Action Framework', un programma che promette di tagliare le emissioni nocive del 50% entro il 2030. Ottime intenzioni ma pessimi risultati, insomma. E inizia a circolare una nuova idea. La riporta Inews, secondo cui si arriverà a un’azione necessaria: il veto per tutte le squadre di Premier di muoversi in aereo per i match in Inghilterra. Un obiettivo ambizioso ma che rischia di rendersi necessario.