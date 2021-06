Nuovi sviluppi su l'impossibilità dei tifosi britannici di presenziare allo stadio per la quarantena di 5 giorni imposta dal governo Draghi a chi proviene dalla Gran Bretagna, causa variante delta del Covid. In mattinata l'assessore alla Salute del Lazioha ribadito che non ci saranno deroghe per la partita, ora arriva la posizione del governo inglese che invita i propri tifosi a non tentare il viaggio., Sottosegretaria al Commercio, dice: "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può. Sono sicura che sapremo sfruttare l'occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale", riporta La Gazzetta dello Sport.