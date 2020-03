Nel magico mondo del Biondo Pazzo e Cip&Ciop si assiste al prevedibile assalto ai supermercati. Prendevano in giro gli italiani e siamo allo stesso punto. Una situazione surreale dove i pub sono pieni e tutto va a regime più o meno normale, le scuole rimangono aperte ma alcuni beni sono ormai da mercato nero: pasta e pelati, paracetamolo e termometri (d’altronde gli hanno detto fino a ieri che era solo una brutta influenza).



E poi la carta igienica, introvabile. Noi siamo riusciti a impossessarci di un prezioso pacco, purtroppo profumata al cocco. Entrare in bagno adesso è un’esperienza tropicale.



Per me, in mancanza di bidet, la spiegazione è semplice. Invece la Bbc ha addirittura interpellato un esperto che svela il mistero della carta igienica così: i pacchi sono grossi e in proporzione al volume costa poco, ciò soddisfa l’ansia da panic buying. In pratica con 20 sterline esci col carrello colmo e ti senti al sicuro.



Ora vado che devo intervistare per Tuttolibri della Stampa il mitico Michael Palin, quello dei Monty Python, attore, comico, sceneggiatore e viaggiatore che ha scritto un bel reportage per svelare un enigma più interessate: Il mistero dell’Erebus (Neri Pozza) in cui ripercorre il viaggio della coraggiosa spedizione nel Mar Artico e della nave svanita nei ghiacci polari nel 1845.



Chiusi in casa, ma almeno si viaggia in un’altra dimensione.



Caterina Soffici, giornalista e scrittrice, è fiorentina e vive la Londra

https://www.facebook.com/caterina.soffici