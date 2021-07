Non solo gli inqualificabili insulti di stampo razzista indirizzati a Sancho, Rashford e Saka, rei di aver fallito i tre calci di rigore che hanno consegnato l'Europeo all'Italia, a discapito dell'Inghilterra. Anche il giorno dopo la sconfitta della nazionale di Southgate è contraddistinto da un bruttissimo episodio, che ha avuto come indiretto protagonista Rashford.



Il murale in suo onore a Withington, sobborgo di Manchester, realizzato come riconoscimento alle molteplici opere di beneficienza per l'attaccante dello United - molto attivo soprattutto nella campagna contro la povertà alimentare infantile - è stato oggetto di atti vandalici subito dopo il rigore decisivo parato da Donnarumma a Saka. Un gesto incommentabile che ha trovato evidentemente immediato sui media inglesi.



A proposito dei ripetuti episodi di razzismo, soprattutto sui social (Twitter ha comunicato di aver provveduto a cancellare migliaia di post e bloccato in maniera permanente diversi account), anche la Uefa ha espresso la propria posizione attraverso un comunicato: “La UEFA condanna fortemente i disdicevoli abusi razzisti indirizzati ad alcuni giocatori dell’Inghilterra sui loro profili social ufficiali dopo la finale di EURO 2020, che non devono avere alcuno spazio nel calcio e nella società. Ci schieriamo al fianco dei giocatori e sosteniamo la richiesta della Federazione Inglese di prendere seri provvedimenti”.