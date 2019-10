HRH Prince William and Frank Lampard surprised England football fans at a pub in London yesterday evening to help promote #HeadsUp, a campaign aimed at building awareness of mental health. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 12, 2019

Inghilterra in campo. Niente di più bello di godersi i Tre Leoni seduti in un pub di Londra.. "Il suicidio è ancora il killer principale di uomini sotto i 45 anni. Per questo, parlarne con la gente - qualsiasi cosa essi stiano attraversando - non è mai stato così importante. Nessuno dovrebbe soffrire in silenzio" le parole dell'attuale tecnico dei Blues.