"Siamo devastati dalla perdita di un meraviglioso padre e marito, spentosi pacificamente dopo una lunga malattia. Chiediamo un po’ di privacy in un momento così incredibilmente triste per permetterci di piangere la perdita di questo uomo straordinario che per fortuna abbiamo avuto nelle nostre vite". Questo il comunicato diffuso a nome della famiglia di Terry Venables, ex calciatore e allenatore inglese che ha guidato la Nazionale dei Tre Leoni e il Tottenham in carriera, esaltando stelle come Lineker e Gascoigne. Tottenham-Aston Villa è stata preceduta da un minuto di applausi in suo ricordo. Venables aveva 80 anni.