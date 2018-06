Dopo l'infortunio di Mbappé della Francia, si ferma anche Marcus Rashford. Quasi tutti i quotidiani gli dedicano l'apertura, a cominciare dal Times e dal Telegraph: "Injury scare for Rashford", si legge sulle prime pagine. L'attaccante del Manchester United e della nazionale inglese è in dubbio per l'esordio contro la Tunisia in programma il 18 giugno a causa di un infortunio al ginocchio accusato ieri in allenamento. Condizioni da valutare nelle prossime ore: Rashford rischia di saltare la prima gara dei Mondiali in Russia.