Tolleranza zero contro il razzismo, anche se si tratta di un ragazzino. Come si apprende da Ansa infatti, la polizia delle West Midlands ha arrestato un tifoso dell'Aston Villa di soli 12 anni, per aver inviato via Instagram all'attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha frasi di carattere razzista: "Stro... nero, faresti meglio a non segnare domani (oggi, ndr), oppure verrò a casa tua vestito da fantasma", con tanto di immagini razziste e di cappucci bianchi del Ku Klux Klan. Alla denuncia di Zaha era seguito l'intervento dell'Aston Villa, che ha banditoil tifoso e dopo l'indagine delle forze dell'ordine è scattato l'arresto.