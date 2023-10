In vista della partita di stasera tra Inghilterra e Italia, valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024, la sicurezza intorno allo stadio di Wembley è stata aumentata, dopo l'attacco jihadista di Bruxelles che ha preso di mira i tifosi svedesi prima del match tra Belgio e Svezia per le qualificazioni a Euro 2024, con l'uccisione di due tifosi svedesi in città e la conseguente sospensione della partita. Lo ha annunciato Scotland Yard, precisando che gli agenti saranno "altamente visibili" in tutta l'area interessata dall'operazione.