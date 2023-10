Martedì 17 ottobre alle 20:45 Inghilterra-Italia sarà una gara decisiva per gli azzurri, che in caso di vittoria farebbero un enorme passo in avanti verso le qualificazioni a Euro 2024. L’Italia torna a Wembley, teatro non proprio banale visto che è dove la Nazionale di Roberto Mancini si prese davanti ai britannici il titolo di campione d’Europa nel 2021, mentre domani quella di Luciano Spalletti vuole dimostrare a tutti che è pronta a tornare ai massimi livelli. In caso di successo gli azzurri aggancerebbero proprio la nazionale dei Tre Leoni in vetta al gruppo C, un pareggio ci permetterebbe di portarci a + 1 sull’Ucraina, mentre una sconfitta costringerebbe l’Italia a lottare per il secondo posto (comunque valido per la qualificazione) il 17 novembre contro Macedonia del Nord, in casa, e il 20 novembre contro l’Ucraina, in trasferta. I pronostici della vigilia danno però Kane e compagni favoriti a quota 1.65 sulla lavagna scommesse, contro il pareggio a 3.70 e il successo dell’Italia a 5.20. Tra i probabili marcatori del match proprio Kane è in prima fila a quota 2.25, mentre Spalletti spera nel periodo magico di Domenico Berardi (doppietta per la punta del Sassuolo contro Malta) proposto in gol a 6.00 volte la posta. Sempre a 6.00 Giacomo Raspadori, mentre Frattesi, che martedì dovrebbe partire titolare, è in lavagna a 8.00.