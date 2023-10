(calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per il gruppo C nelle. Si gioca allo stadio dia Londra, dove l'11 luglio 2021 gli Azzurri (allora allenati da Mancini) vinsero la finale ai rigori proprio contro i padroni di casa. Arbitra il francese Turpin, assistito dai connazionali Danos e Finjean con Buquet quarto uomo, Brisard e Gaillouste al Var.Poi a novembre gli Azzurri giocheranno in casa contro la Macedonia del Nord e infine in campo neutro con l'Ucraina in uno scontro diretto probabilmente decisivo.- Le prime due squadre classificate in ognuno dei 10 gironi si qualificano direttamente. Poi gli ultimi tre posti disponibili saranno determinati dagli spareggi: 12 squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/2023. Le vincitrici dei gironi delle leghe A, B e C ma, in caso di qualificazione già acquisita, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro lega. Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D. L'Italia è arrivata terza nell'ultima edizione della Nations League dietro a Spagna e Croazia, quindi se queste due nazionali dovessero qualificarsi, gli Azzurri andrebbero agli spareggi anche se non dovessero classificarsi tra le prime due del girone C.- Oltre a Tonali e Zaniolo travolti dallo scandalo scommesse, Spalletti deve ancora fare a meno degli altri indisponibili Pellegrini, Zaccagni, Chiesa, Immobile e Retegui. Quest'ultimo era andato a segno nella sfida vinta 2-1 dagli inglesi (gol di Rice a Kane su rigore) lo scorso marzo a Napoli.Dall'altra parte Southgate fa partire dalla panchina Grealish e il milanista Tomori.INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford. CT Southgate.ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. CT: Spalletti.