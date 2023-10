Serata importante per l'Italia, che torna a Wembley per sfidare l'Inghilterra in un match chiave per la corsa al prossimo Europeo. La squadra di Southgate ha 13 punti in classifica, tre in più di Italia e Ucraina (con gli Azzurri che hanno un match in meno). Nei 31 precedenti, tra match ufficiali e amichevoli, l'Italia vanta 13 vittorie contro le 9 dei Tre Leoni e altrettanti pareggi. L'ultimo incrocio a Wembley evoca grandi ricordi al nostro paese, con la finale di Euro 2020 (giocata nell'estate 2021) vinta ai calci di rigore con Mancini in panchina.



FORMAZIONI UFFICIALI



Inghilterra (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Philips, Rice, Foden, Bellingham, Rashford, Kane. All. Southgate.



Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie, Barella, Cristante, Frattesi, Berardi, Scamacca, El Shaarawy. All. Spalletti.