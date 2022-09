Ieri sera Maguire ha steso Musiala in Inghilterra-Germania: rigore e gol di Gundogan, decisivo per il 3-3 finale. Un errore per il quale il difensore del Manchester United è stato criticato dalla stampa inglese, ma i compagni lo difendono: "Ha giocato con una gamba sola - ha detto Kane - siamo una squadra e ci sosteniamo a vicenda. Ha mostrato carattere, sono orgoglioso di lui".