Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra, parla alla Uefa dopo la partita vinta 1-0 contro la Croazia: "E' stata una grandissima partita, abbiamo avuto poche occasioni, ma i ragazzi hanno fatto bene sia in difesa a centrocampo. Sicuramente dobbiamo migliorare, ma ora portiamo a casa i tre punti".



SU ERIKSEN - "Si è stato difficile, quasi impossibile da guardare. Ho pensato a lui e alla sua famiglia e a tutto ciò che ho vissuto con lui. Gli auguro il meglio e spero di rivederlo il prima possibile in campo".



INGHILTERRA FINO IN FONDO? - "Siamo qui per questo ci sarà da fare un duro lavoro. Ora non dobbiamo mollare la presa, la strada è ancora lunga".