Reduce da una doppietta contro l'Italia, l'attaccante inglese Harry Kane, al termine della partita valevole per le qualificazioni a Euro 2024, ha parlato ai microfoni di Channel 4.



LE PAROLE - "Qualificarsi non è mai facile, a volte ci si aspetta di andare ai grandi tornei senza sforzi, ma abbiamo visto in passato che non è facile come sembra. Siamo andati in svantaggio, ma siamo rimasti calmi. Sapevamo che avremmo potuto conquistare la vittoria e ce l’abbiamo fatta. Questa è casa nostra, negli anni ne abbiamo fatto una vera fortezza e vogliamo ripagare i nostri tifosi con le vittorie come successo oggi. Qualificarsi con due turni d’anticipo è merito di tutti coloro che sono coinvolti in questa squadra, non solo mio".