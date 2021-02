L'Inghilterra riapre. Nella giornata odierna, il primo ministro, Boris Johnson, ha annunciato le misure di riapertura dopo le restrizioni a causa della pandemia. Tra i temi, anche quello degli stadi. Dal 17 maggio, gli impianti sportivi potranno tornare ad ospitare fino a un massimo di 10.000 tifosi per gli impianti con almeno 40.000 posti. Altrimenti, porte aperte per un quarto della capienza. Possibile, dunque, rivedere i fans nell'ultima giornata di Premier League (23 maggio), ma non solo. Tra gli eventi in programma dopo quella data, infatti, anche Euro 2021 (Wembley, a Londra, è uno degli stadi scelti per ospitare le gare) e Wimbledon. Come partita test sarà utilizzata la finale di FA Cup in programma il 15 maggio.