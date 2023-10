non può nulla sul tap-in di Berardi, salva invece su Udogie sul finale della prima frazionedisciplinato, copre la sua zona e non spinge più di tantosi perde Scamacca sul gol, non fa il lavoro che l'ha elevato al Manchester City e si scoprono gli altarini da difensore (: si accoppia con Kean, non lo perde mai)guida il reparto e fa il suo. Quando poi esce Scamacca, il compito è anche più sempliceBerardi gli fa passare una brutta serata. Per seguire l'ala, si perde costantemente le folate offensive di Di Lorenzo. Si fa vedere poco davantiè in palla nonostante non veda il campo con il Manchester City di Guardiola, fa una buona gara ma la macchia con tre interventi da giallo che avrebbero potuto/dovuto costargli il rosso (entra nel momento migliore dei suoi e dà una mano)il geometra della squadra. Si vede poco ed è un bene, fa il lavoro sporco: sembra sempre sul punto di creare pericoli ma poi viene contenuto. La sua tecnica esce nel secondo tempo: è sempre il più pericoloso e il più bello da vedere. Prende palla, parte e nessuno lo tiene. Accende la miccia in mezzo al campo e la porta fino in area avversaria. Forte, fisico e bravo tecnicamente, irriverente il giusto. Top player (scalda il piede su punizione nel primo tempo. Si muove sempre sinuoso e aspetta il momento giusto per colpire. Arriva all'inizio della ripresa: Di Lorenzo lo fa accentrare e lui spara nell'angolino: attaccante e trequartista, mediano quando c'è da pressare i creatori di gioco azzurri e infallibile dal dischetto. Trova il sessantesimo gol con questa maglia, il terzo contro l'Italia. Una certezzanel primo tempo i suoi si salvano, nel secondo meritano il successo. Ha una squadra migliore e vince sfruttando le sue stelle e i disastri difensivi degli azzurri