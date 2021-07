Michael Owen, ex attaccante di Liverpool e Inghilterra, parla in vista della finale di Euro 2020 tra la Nazionale di Southgate e l'Italia di Mancini: "Non mi aspettavo che gli Azzurri potessero raggiungere la finale. In ogni caso, sono stati la sorpresa del torneo con alcune prestazioni incredibili e saranno un degno avversario per l'Inghilterra. Con questo tifo mi auguro che finalmente l'Inghilterra possa alzare un trofeo dopo 55 anni".