Una vittoria per rispondere al Belgio e staccare il pass per gli ottavi di finale: secondo impegno nel gruppo G per l'Inghilterra, che alle 14 affronta Panama per la prima volta nella sua storia. Dopo il faticoso successo sulla Tunisia all'esordio, i britannici cercano altri tre punti per assicurarsi il passaggio del turno e giocarsi poi il primo posto con i Diavoli Rossi nello scontro diretto dell'ultima giornata.



Primo scontro assoluto con Panama (ko all'esordio con il Belgio), ma l'Inghilterra vanta una buona tradizione con le nazionali dell'area CONCACAF: due vittorie e due pareggi negli ultimi quattro confronti, l'ultima sconfitta risale al 1950 contro gli Stati Uniti. Fari puntati ovviamente su Harry Kane: il centravanti del Tottenham è stato il primo giocatore inglese dal 1990 (Gary Lineker) a realizzare una doppietta ai Mondiali, ora va a caccia del terzo gol nel girone per eguagliare proprio Lineker e il suo record del 1986 e per allungare la striscia positiva (Kane è andato a segno nelle ultime quattro partite con la maglia della nazionale).



Fischio d'inizio alle 14, su Calciomercato.com la diretta di Inghilterra-Panama.