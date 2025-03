Inghilterra, Redknapp durissimo su Tuchel: "E' una spia tedesca, mandato qui per rovinarci"

Getty Images

Definire controverso l'episodio che coinvolge il 78enne, ex giocatore di West Ham e Bournemouth e poi allenatore di Cherries e Hammers, nonché di Portsmouth, Tottenham e QPR tra le altre. Che la nomina di Tuchel come ct dei Tre Leoni non fosse stata accolta positivamente da tutto l'ambiente inglese era noto, ma la presa di posizione di Redknapp risulta decisamente forte.

- The Guardian riporta l'episodio accaduto la scorsa settimana a Londra, prima delle due vittorie della nazionale inglese contro Albania e Lettonia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Redknapp stava prlando davanti a un pubblico durante un evento di beneficenza a Londra, quando gli è stato chiesto se l'Inghilterra avesse fatto bene o meno a nominare Tuchel come nuovo allenatore."Non lo so", ha risposto Redknapp, prima di lasciarsi andare a commenti volti a divertire il pubblico: ". Ve lo dico. Sul serio,. E' così. Ve lo sto dicendo, è come Lord Haw Haw durante la guerra: 'Abbiamo catturato i vostri soldati migliori' e cose del genere".

Il riferimento va a, che trasmetteva propaganda nazista nel Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale.- Non finisce qui però, perché Redknapp ha anche immaginato l'istruzione data a Tuchel: "" la frase pronunciata prima di dire "" con accento tedesco e. Il tutto accompagnato dalle risate del pubblico. Salutato poi con una frase pronunciata ridendo: "Ora vado, devo passare dal mio commercialista", con gli applausi e le risate del pubblico. Redknapp ha poi concluso rivelando di non aver ricevuto pagamenti per la sua apparizione.

Thomas Tuchel è il primo allenatore tedesco nella storia dell'Inghilterra, il terzo straniero dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello a guidare la nazionale dei Tre Leoni.