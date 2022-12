Ieri le vittorie di Olanda e Argentina che si sfideranno nel quarto di finale di venerdì 9, oggi altri due ottavi del Mondiale in Qatar: alle 16 scendono in campo Francia e Inghilterra, alle 20 la sfida tra Inghilterra e Senegal. Le due vincenti si affronteranno ai quarti sabato 10.



La squadra di Southgate ha superato il girone da imbattuta vincendo con Iran e Galles e pareggiando con gli Stati Uniti; il Senegal è passato come secondo del proprio gruppo perdendo solo al debutto con l’Olanda, e vincendo le altre due partite con Qatar ed Ecuador. La partita sarà visibile dalle 20 su Rai Uno e in streaming su Rai Play.



Le probabili formazioni



Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Mount, Rice, Bellingham; Rashford, Kane, Sterling. Ct: Southgate.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs; N. Mendy, P. Gueye, P. Cissé; I. Ndiaye, Dia, I. Sarr. Ct: A. Cissé.