Inghilterra, senza i nomi dietro la maglia contro il Belgio: ecco perché

Questa sera, l’Inghilterra giocherà la seconda amichevole di questa pausa per le Nazionali. Dopo il ko contro il Brasile, a Wembley, la squadra di Southgate affronterà il Belgio in una delle ultime partite prima degli Europei che si disputeranno in estate in Germania. Nel secondo tempo della partita ci sarà anche una sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer.



La Nazionale inglese, infatti, giocherà il 2° tempo del match senza i nomi dietro alla maglia, nell’ambito della partnership che la FA sta portando avanti con l’Alzheimer’s Society a partire dal 2022. La scelta di giocare solo la ripresa senza nomi è progettata per attirare l’attenzione sulla perdita di memoria, il sintomo più comunemente associato alla demenza e alla malattia dell’Alzheimer. Le magliette verranno poi messe all’asta per raccogliere fondi per sostenere la ricerca.