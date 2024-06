Inghilterra-Slovenia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Inghilterra-Slovenia

Data: martedì 25 giugno 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00

Canale TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 252)

Streaming: Sky Go, NOW

(martedì 25 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara della terza e ultima giornata del Gruppo C nella fase a gironi di Euro 2024. Sfida assolutamente decisiva: la formazione di Southgate, archiviato il pareggio contro la Danimarca, vogliono evitare ogni problema, conquistando il successo e la vetta del girone. Di contro, gli sloveni si giocano il tutto per tutto per centrare il pass per gli ottavi.

Inghilterra-Slovenia viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 252), su Diretta Gol insieme all'altra partita del girone (Olanda-Austria). In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.- Telecronaca affidata a Massimo Marianella, con commento tecnico di Lorenzo Minotti, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 252, a Paolo Ciarravano su Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon, Kane. CT. Southgate.Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško. CT Kek