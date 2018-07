Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta ai rigori dai britannici contro la Colombia, che ha regalato loro i quarti di finale del Mondiale.



Queste le sue dichiarazioni: "Fantastico, credo che si tratti di un successo meritato, abbiamo dimostrato di non perdere la testa dopo aver preso il gol al 94'. Questo è un momento speciale per noi, ce lo godiamo. La Svezia è una squadra con cui noi abbiamo un record negativo, li abbiamo sottovalutati per tanti anni, non lo faremo adesso. Abbiamo fatto la storia, ma non è ancora finita, non abbiamo voglia di andare a casa".