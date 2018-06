Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che i britannici giocheranno domani alle 14 contro Panama.



Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo già visto le difficoltà delle grandi squadre per superare nazionali di livello più basso. Questo è stato un tema ricorrente in questo Mondiale. La situazione nel gruppo è buona per noi, ma dobbiamo concentrarci sulle nostre prestazioni. Vogliamo mostrare alle persone che noi inglesi possiamo giocare in modo diverso. Abbiamo giocatori tecnicamente bravi, vogliamo che si mettano in gioco ed esprimano se stessi attaccando come abbiamo fatto contro la Tunisia".